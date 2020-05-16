В мире диагностировали 99 405 новых заражений коронавирусом
Суббота, 16 мая 2020, 05:05
За минувшие сутки в мире диагностировали 99 405 случаев заболевания коронавирус. Это на 3000 случаев больше чем 14 мая.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Новые случаи заражения диагностировали у США 26 692, Бразилии 15 305, России 10 598, Перу 3891, Индии 3787 и других странах.
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Напомним:
- В мире с 4 621 174 случаев заболевания 1 722 112 человек выздоровели и 303 070 умерли.