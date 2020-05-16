Бойовики на Донбасі поранили 2 бійців ЗСУ й отримали прицільний вогонь у відповідь

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого двоє українських військових були поранені, проте ворожі обстріли не залишилися без відповіді.

Джерело: Зведення штабу операції Об’єднаних сил станом на 07 ранку 16 травня у Фейсбук

Деталі: Минулої доби бойовики обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні сили України для забезпечення режиму припинення вогню здійснили заходи адекватного реагування. Завдяки влучності українських військовослужбовців ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

Так, бойові дії точилися: неподалік Широкиного, Водяного,поруч з населеними пунктами Мар’їнка, Кам’янка та Славне, а також поруч Оріхового.

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали адекватну відповідь на усі обстріли противника. Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших злочинних дій. За даними розвідки, 15 травня наші воїни поранили щонайменше одного російського окупанта. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу (16 травня – ред.) втрат серед українських захисників немає".