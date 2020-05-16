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Боевики в Донбассе ранили 2 бойцов ВСУ и получили ответный прицельный огонь

Суббота, 16 мая 2020, 08:09

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских военных были ранены, однако враждебные обстрелы не остались без ответа.

Источник: Сводка штаба операции Объединенных сил по состоянию на 07 утра 16 мая

Детали: За прошедшие сутки боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные силы Украины для обеспечения режима прекращения огня осуществили меры адекватного реагирования. Благодаря меткости украинских военнослужащих враг был вынужден прекратить свои преступные действия.

Так, боевые действия велись: неподалеку Широкино, Водяного, рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное, а также возле Орехово.

Дословно: "В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий. По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта. С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки (16 мая - ред.) потерь среди украинских защитников нет".

Украинская правда
Темы: войнаДонбассВооруженные силыоккупациябоевые действия


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