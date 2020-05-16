Польща та Україна відновили роботу ще одного пункту пропуску на кордоні
На українсько-польському кордоні 16 травня відновив роботу пішохідний пункт пропуску "Шегині".
Джерело: Повідомлення Державної прикордонної служби України
Дослівно: "Розпорядженням Уряду від 13 травня 2020 № 542-р на державному кордоні України відновлено роботу ще одного пункту пропуску. Зокрема, сьогодні опівночі відновилася робота пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у Львівській області, в якому крім автомобільного напрямку обладнаний піший перехід".
Деталі: Прикордонники звертають увагу громадян на те, що повноцінно всі напрямки в пункті пропуску зможуть функціонувати тільки в разі здійснення їх пропуску польською стороною.
Крім того, з урахуванням змін, внесених урядовими рішеннями, на державному кордоні нині тимчасово закриті 122 пункти пропуску, а в 19 тимчасово припинено пішохідне сполучення.
Передісторія: з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного і автомобільного (для автобусів) сполучення.
Нагадаємо: На польському напрямку працюють ще 3 пункти пропуску: "Краковець", "Ягодин" і "Рава-Руська", яку відкрили зовсім недавно.