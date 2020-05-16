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Італія відкриває кордони з початку червня

Субота, 16 травня 2020, 10:10
Італія відкриває кордони з початку червня

Уряд Італії в суботу схвалив указ, який дозволить подорожувати в і з-за кордону з 3 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Reppublica.

В'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію та Монако. Для тих, хто перетинає кордон, більше не буде обов'язкового карантину на 14 днів.

Італійський уряд також ухвалив рішення, що обмеження на пересування всередині регіонів будуть зняті з 18 травня, а вже з 3 червня будуть зняті обмеження на пересування по всій країні.

Деякі регіони домагалися більш швидшого відкриття, але прем'єр-міністр Джузеппе Конте наполягав на поступовому поверненні до нормального життя, щоб запобігти другій хвилі інфекції.

У той же час, в заяві наголошується, що в разі нового спалаху коронавірусної інфекції влада на регіональному чи національному рівні може знову обмежити пересування в конкретних районах.

Зовнішні європейські кордони залишаються закритими принаймні до 15 червня. В середині наступного місяця Європейська комісія вирішить, скасовувати або продовжувати блокування.

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Теми: Італіяепідеміякоронавірускордон
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