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Италия откроет границы с начала июня

Суббота, 16 мая 2020, 10:10

Правительство Италии в субботу одобрило указ, который позволит путешествовать в и из-за рубежа с 3 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Reppublica.

Въезд в Италию будет разрешен из стран Европейского Союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. Для тех, кто пересекает границу, больше не будет обязательного карантина на 14 дней.

Итальянское правительство также постановило, что ограничения на передвижение внутри регионов будут сняты с 18 мая, а уже с 3 июня будут сняты ограничения на передвижение по всей стране.

Некоторые регионы добивались более быстрого открытия, но премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекции.

В то же время, в заявлении отмечается, что в случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может вновь ограничить передвижение в конкретных районах.

Внешние европейские границы остаются закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, отменять или продлевать блокирование.

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Темы: Италияэпидемиякоронавирусграница


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