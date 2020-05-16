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У Туреччині через коронавірус запровадили комендантську годину

Субота, 16 травня 2020, 11:19

Туреччина запровадила чотириденну комендантську годину в 15 провінціях, починаючи з опівночі 15 травня, намагаючись запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

Хоча країна зазвичай оголошує комендантську годину у вихідні дні, цей період було продовжено до чотирьох днів, оскільки 19 травня в країні відзначається як офіційне свято.

Комендантська година почала діяти, в тому числі в столиці Анкарі та у Стамбулі. За даними Міністерства внутрішніх справ, ринки, продуктові магазини будуть закриті 16 та 17 травня.

Однак вони продовжуватимуть працювати з 10:00 до 16:00 18-19 травня. Також пекарні залишатимуться відкритими протягом чотириденної комендантської години.

Уперше комендантську годину у Туреччині запровадили на дві доби 11-12 квітня.

У Туреччині офіційно підтвердили понад 146 тисяч випадків коронавірусу, померли внаслідок хвороби 4055 осіб.

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Теми: Туреччинакоронавірусепідемія


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