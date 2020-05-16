Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час

Суббота, 16 мая 2020, 11:19

Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Хотя страна обычно объявляет комендантский час в выходные дни, этот период был продлен до четырех дней, поскольку 19 мая в стране отмечается как официальный праздник.

Комендантский час начал действовать, в том числе, в столице Анкаре и в Стамбуле. По данным Министерства внутренних дел, рынки, продуктовые магазины будут закрыты 16 и 17 мая.

Однако они будут продолжать работать с 10:00 до 16:00 18-19 мая. Также пекарни останутся открытыми в течение четырехдневной комендантского часа.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

В Турции официально подтвердили более 146 000 случаев коронавируса, умерли в результате болезни 4055 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Турциякоронавирусэпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Турция
У Эрдогана объяснили, почему Турция за расширение НАТО
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
США не спешат продавать F-16 Турции
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: