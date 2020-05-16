Все разделы
Укр / Рус

В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час

Суббота, 16 мая 2020, 11:19

Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Хотя страна обычно объявляет комендантский час в выходные дни, этот период был продлен до четырех дней, поскольку 19 мая в стране отмечается как официальный праздник.

Комендантский час начал действовать, в том числе, в столице Анкаре и в Стамбуле. По данным Министерства внутренних дел, рынки, продуктовые магазины будут закрыты 16 и 17 мая.

Однако они будут продолжать работать с 10:00 до 16:00 18-19 мая. Также пекарни останутся открытыми в течение четырехдневной комендантского часа.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

В Турции официально подтвердили более 146 000 случаев коронавируса, умерли в результате болезни 4055 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Турциякоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минздрав назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса: Киев далеко впереди

В Украине за сутки выздоровело рекордное количество больных COVID

инфографикаВ Украине снова подскочило суточное количество больных COVID

Руководители медучреждений не дают объективную информацию о медиках с Covid-19

В мире диагностировали 99 405 новых заражений коронавирусом

фотоУкраине известно, что приглашенные в ТКГ боевики имеют российское гражданство – СМИ

Все главные новости...
Турция
В Украину из Турции спецрейсом вылетели более 100 украинцев
Из Турции эвакуируют более сотни украинцев
Турция направила Украине тонну помощи для борьбы с COVID-19
Последние новости
11:19
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час
11:16
авиакомпания
10:54
Минздрав назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса: Киев далеко впереди
10:44
фотоВ российском парке с храмом РПЦ все же разместят мозаику со Сталиным
10:31
В Украине за сутки выздоровело рекордное количество больных COVID
10:29
"ДТЭК" запустит работу шахты "Павлоградуголь" с 16 мая
10:10
Италия откроет границы с начала июня
09:26
инфографикаВ Украине снова подскочило суточное количество больных COVID
09:05
08:40
Руководители медучреждений не дают объективную информацию о медиках с Covid-19
Все новости...