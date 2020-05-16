В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час

Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

Хотя страна обычно объявляет комендантский час в выходные дни, этот период был продлен до четырех дней, поскольку 19 мая в стране отмечается как официальный праздник.

Комендантский час начал действовать, в том числе, в столице Анкаре и в Стамбуле. По данным Министерства внутренних дел, рынки, продуктовые магазины будут закрыты 16 и 17 мая.

Однако они будут продолжать работать с 10:00 до 16:00 18-19 мая. Также пекарни останутся открытыми в течение четырехдневной комендантского часа.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

В Турции официально подтвердили более 146 000 случаев коронавируса, умерли в результате болезни 4055 человек.

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