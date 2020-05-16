У Німеччині добовий показник смертності від коронавірусу знизився майже вдвічі

У Німеччині різко знизилась кількість нових випадків зараження коронавірусом, а також число померлих серед інфікованих.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на останні дані Інституту Роберта Коха.

За останню добу у Німеччині зареєстрували 620 нових випадків коронавірусу, тоді як в останні кілька днів цей показник був більше 900.

Померлих за останню добу – 57 і це майже вдвічі менше, ніж днем раніше. Одужали за добу 900 пацієнтів.

Загальна кількість підтверджених заражень з початку епідемії досягла 173 772. З них 7881 хворих померли, одужали – 152 600.

Найбільше інфікованих і померлих зареєстровано у Баварії, Північному Рейн-Вестфалії , Баден-Вюртембюрзі, а також у Нижній Саксонії.

Нагадаємо, з понеділка у Німеччині почалися нові послаблення карантинних обмежень. Правила відрізняються залежно від землі.

Канцлерка Ангела Меркель закликала громадян не наражати на небезпеку те, чого вдалося досягти у прагненні сповільнити поширення коронавірусу.