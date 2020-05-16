В Германии суточный показатель смертности от коронавируса снизился почти вдвое

В Германии резко снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом, а также число умерших среди инфицированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на последние данные Института Роберта Коха.

За последние сутки в Германии зарегистрировали 620 новых случаев коронавируса, тогда как в последние несколько дней этот показатель был больше 900.

Умерших за последние сутки - 57 и это почти вдвое меньше, чем днем ​​ранее. Выздоровели за сутки 900 пациентов.

Общее количество подтвержденных заражений с начала эпидемии достигло 173 772. Из них 7881 больных умерли, выздоровели - 152 600.

Больше всего инфицированных и умерших зарегистрировано в Баварии, Северном Рейн-Вестфалии, Баден-Вюртембюрге, а также в Нижней Саксонии.

Напомним, с понедельника в Германии начались новые послабления карантина. Правила зависят от федеральных земель.

Канцлер Ангела Меркель призвала граждан не подвергать опасности то, чего удалось достичь в стремлении замедлить распространение коронавируса.