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Гітлер у "безсмертному полку": РФ підозрює в причетності українців та естонців

Субота, 16 травня 2020, 15:17
Гітлер у безсмертному полку: РФ підозрює в причетності українців та естонців

Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи через фото низки нацистських злочинців, які з'явилися в онлайні "безсмертного полку", проти чотирьох росіян, а серед підозрюваних також є громадяни України та Естонії.

Джерело: Cлідчий комітет Росії

Деталі: 4 громадянина Росії стали фігурантами кримінальних справ про реабілітацію нацизму через фотографії нацистських злочинців, розміщених на сайті акції "безсмертний полк".

Кримінальні справи порушені проти Данила Симонова з Пермі, Андрія Шабанова з Самари, Дениса Воронцова з Волгограда, а також В'ячеслава Круглова з Ульяновська.

У СК відзначають, що Круглов у 2017 році був засуджений за "злочин екстремістського характеру", а в 2018 - за крадіжку. У фігурантів проведено обшуки, їх допитують слідчі.

Дослівно: "Крім того, в рамках попереднього слідства встановлено інші епізоди аналогічних злочинів.

Серед причетних до реабілітації нацизму є особи, які розміщували фотографії нацистських злочинців з території іноземних держав, зокрема – України та Естонії".

Передісторія: У 2020 році через епідемію коронавірусу щорічна акція "безсмертний полк" проводилася онлайн - будь-який бажаючий міг завантажити на сайті фото родичів-ветеранів, після чого вони показувалися в інтернеті, по телебаченню і на медіа-екранах у форматі віртуальної ходи. В онлайні були розміщені кілька фотографій нацистів, підписані вигаданими іменами.

 
 

14 травня СК оголосив про порушення кримінальної справи за статтею про реабілітацію нацизму, що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Через день після цього Слідчий комітет заявив, що підозрюваних вдалося вирахувати за IP-адресами.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяУкраїнаЕстонія9 травня
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