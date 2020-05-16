Усі розділи
Укр / Рус

Гітлер у "безсмертному полку": РФ підозрює в причетності українців та естонців

Субота, 16 травня 2020, 15:17

Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи через фото Гітлера і низки нацистських злочинців, які з'явилися в онлайні "безсмертного полку", проти чотирьох росіян, серед підозрюваних також є громадяни України та Естонії.

Джерело: Медуза з посиланням на слідчий комітет Росії

Деталі: 4 громадянина Росії стали фігурантами кримінальних справ про реабілітацію нацизму через фотографії Адольфа Гітлера, Генріха Гіммлера та інших нацистських злочинців, розміщених на сайті акції "безсмертний полк".

Кримінальні справи порушені проти Данила Симонова з Пермі, Андрія Шабанова з Самари, Дениса Воронцова з Волгограда, а також В'ячеслава Круглова з Ульяновська.

У СК відзначають, що Круглов у 2017 році був засуджений за "злочин екстремістського характеру", а в 2018 - за крадіжку. У фігурантів проведено обшуки, їх допитують слідчі.

Пряма мова представника СК РФ Світлани Петренко: "Крім того, в рамках попереднього слідства встановлено інші епізоди аналогічних злочинів. Серед причетних до реабілітації нацизму є і громадяни іноземних держав, зокрема - України та Естонії".

Передісторія: У 2020 році через епідемію коронаіирусу щорічна акція "безсмертний полк" проводилася онлайн - будь-який бажаючий міг завантажити на сайті фото родичів-ветеранів, після чого вони показувалися в інтернеті, по телебаченню і на медіа-екранах у форматі віртуальної ходи. В онлайні були розміщені кілька фотографій нацистів, підписані вигаданими іменами.

14 травня СК оголосив про порушення кримінальної справи за статтею про реабілітацію нацизму, що передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Через день після цього Слідчий комітет заявив, що підозрюваних вдалося вирахувати за IP-адресами.

Теми: РосіяУкраїнаЕстонія9 травня


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаСпад епідемії коронавірусу в Україні очікується в кінці травня – науковці

Кількість смертей від коронавірусу в Києві збільшилася до 45

МОЗ назвало регіони-лідери з поширення коронавірусу: Київ далеко попереду

В Україні за добу одужала рекордна кількість хворих на COVID

інфографікаВ Україні знову підскочила добова кількість хворих на COVID

Керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про медиків з Covid-19

Усі головні новини...
Росія
Епідемія в РФ: за день більше 9 тисяч нових заражених, 119 загиблих
У російському парку з храмом РПЦ все ж розмістять мозаїку зі Сталіним
Росія відреагувала на заборону Зеленського для "Вконтактє" та "Однокласніков"
Останні новини
15:17
Гітлер у "безсмертному полку": РФ підозрює в причетності українців та естонців
14:43
З початку року в Україну надійшло понад 2,9 мільярда доларів приватних переказів: на 40% більше ніж у минулому році
14:14
В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за два місяці
14:06
В енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень — Буславець
14:02
Епідемія в РФ: за день більше 9 тисяч нових заражених, 119 загиблих
13:26
Буковина. За останню добу одужань від коронавірусу більше, ніж заражень
13:08
У Німеччині добовий показник смертності від коронавірусу знизився майже вдвічі
13:06
Рекордне падіння: у США роздрібні продажі впали на 16,4%
12:45
інфографікаСпад епідемії коронавірусу в Україні очікується в кінці травня – науковці
12:05
Прикордонники роз'яснюють, де можна перетнути кордон із Польщею пішки, а де автом
Усі новини...