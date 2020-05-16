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Гитлер в "бессмертном полке": РФ подозревает в причастности украинцев и эстонцев

Суббота, 16 мая 2020, 15:17

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела из-за фото Гитлера и ряда нацистских преступников, которые появились в онлайне "бессмертного полка", протимв четверых россиян, среди подозреваемых также граждане Украины и Эстонии.

Источник: Медуза со ссылкой на Следственный комитет России

Детали: 4 гражданина России стали фигурантами уголовных дел о реабилитации нацизма из-за фотографий Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других нацистских преступников, размещенных на сайте акции "бессмертный полк".

Уголовные дела возбуждены в отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.

В СК отмечают, что Круглов в 2017 году был осужден за "преступление экстремистского характера", а в 2018 — за кражу. У фигурантов проведены обыски, их допрашивают следователи.

Прямая речь представителя СК Светланы Петренко: "Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности — Украины и Эстонии".

Предыстория: В 2020 году из-за эпидемии коронавируса ежегодная акция "Бессмертный полк" проводилась онлайн — любой желающий мог загрузить на сайте фото родственников-ветеранов, после чего они показывались в интернете, по телевидению и на медиа-экранах в формате виртуального шествия. В онлайне были размещены несколько фотографий нацистов, подписанные вымышленными именами.

 
 

14 мая СК объявил о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, предусматривающей наказание до трех лет лишения свободы. Через день после этого Следственный комитет заявил, что подозреваемых удалось вычислить по IP-адресам.

Темы: РосcияУкраинаЭстония9 мая


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