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Україною пролетить черговий атмосферний фронт, литиме дощ – синоптик

Субота, 16 травня 2020, 16:03

У неділю, 17-го травня, черговий атмосферний фронт пройде територією України.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Спочатку дощі литимуть на Заході, Півночі, у центральних областях (окрім Дніпра та районів), а також в Одеській області. Протягом дня дощі переміщуватимуться через центральні області і пізно ввечері досягнуть Харківщини, Дніпра з районами, а вже у ніч на вівторок накриють Схід України.

По всьому Півдню опади також пройдуть аж надвечір, проте Крим та південні райони континентального Півдня уникнуть вологої повітряної маси".

Деталі: Вітер у неділю буде західного напрямку, помірний, а ось 18-го травня зміниться на північно-західний та посилиться.

У неділю протягом дня очікується +14+18 градусів, на півдні +18+22 градуси.

Осередок "найсвіжішої" погоди завтра опиниться над Вінниччиною та північними районами Одещини - там лише +10+14 градусів.

За попередніми прогнозами, в районі 22-23 травня на Заході, Півночі та подекуди в центральних областях України є деяка ймовірність заморозків.

У Києві неділя, 17 травня передбачається із періодичними дощами та помірною температурою повітря, +16+18 градусів.

Такий температурний рівень залишиться, переважно, весь наступний тиждень.

Атмосферу на режим карантину ніхто не прирікав, тому фронти з циклонами шастають повсюди, де їм заманеться. Віз дощам...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 16 травня 2020 р.

Українська правда
Теми: погодаКиївУкраїна


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