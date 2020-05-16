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Над Украиной пролетит очередной атмосферный фронт, будет лить дождь – синоптик

Суббота, 16 мая 2020, 16:03
Над Украиной пролетит очередной атмосферный фронт, будет лить дождь – синоптик

В воскресенье, 17 мая, очередной атмосферный фронт пройдет по территории Украины.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Сначала дожди будут лить на Западе, Севере, в центральных областях (кроме Днепра и районов), а также в Одесской области. В течение дня дожди переместяться через центральные области и поздно вечером достигнут Харьковщины, Днепра с районами, а уже в ночь на вторник накроют Восток Украины.

По всему югу осадки также пройдут только к вечеру, однако Крым и южные районы континентального юга избегут влажной воздушной массы".

Детали: Ветер в воскресенье будет западного направления, умеренный, а вот 18-го мая изменится на северо-западный и усилится.

В воскресенье в течение дня ожидается +14+18 градусов, на юге +18+22 градуса.

"Свежая" погода завтра ожидается над Винницкой областью и северными районами Одесской области - там только +10+14 градусов.

По предварительным прогнозам, в районе 22-23 мая на Западе, Севере и местами в центральных областях Украины есть небольшая вероятность заморозков.

В Киеве в воскресенье, 17 мая – периодические дожди и умеренная температура воздуха, +16+18 градусов.

Атмосферу на режим карантину ніхто не прирікав, тому фронти з циклонами шастають повсюди, де їм заманеться. Віз дощам...

Опубліковано Наталкою Діденко Субота, 16 травня 2020 р.

Такой температурный уровень продержится преимущественно всю следующую неделю.

Украинская правда
Темы: погодаКиевУкраина
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