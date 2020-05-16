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Австрія відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною 15 червня

Субота, 16 травня 2020, 18:02
Австрія відкриє кордони з Чехією, Словаччиною та Угорщиною 15 червня

Кордони Австрії з Чеською Республікою, Словаччиною та Угорщиною будуть повністю відкрито 15 червня.

Про це йдеться в спільній заяві міністрів внутрішніх справ, закордонних справ і Європи цих країн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Наша мета - мати якомога більше свободи і якомога менше обмежень. Ці послаблення створюють трохи більше нормальності для людей в прикордонному регіоні та забезпечать жителям прикордонної зони більш спокійне повсякденне життя", - йдеться в заяві.

Раніше було оголошено про повне скасування прикордонного контролю між Німеччиною, Австрією, Швейцарією і Ліхтенштейном з 15 червня. Обмеження залишаються для транзиту з Італії.

Європейський союз в середу закликав знову відкрити внутрішні кордони і відновити поїздки, але рекомендував, щоб зовнішні кордони Європи залишалися закритими для більшості поїздок, щонайменше, до середини червня.

Нагадаємо, Німеччина з 16 травня послабила прикордонний контроль з кількома країнами.

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Теми: Австріякордонкарантин
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