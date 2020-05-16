Все разделы
Укр / Рус

Австрия откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией 15 июня

Суббота, 16 мая 2020, 18:02

Границы Австрии с Чешской Республикой, Словакией и Венгрией будут полностью открыты 15 июня.

Об этом говорится в совместном заявлении министров внутренних дел, иностранных дел и Европы этих стран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Наша цель - иметь как можно больше свободы и как можно меньше ограничений. Эти послабления создают чуть больше нормальности для людей в приграничном регионе и облегчают жителям пригородной зоны более спокойную повседневную жизнь", - говорится в заявлении.

Ранее было объявлено об полной отмене пограничного контроля между Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном с 15 июня. Ограничения остаются для транзита из Италии.

Европейский союз в среду призвал вновь открыть внутренние границы и возобновить поездки, но рекомендовал, чтобы внешние границы Европы оставались закрытыми для большинства поездок, по крайней мере, до середины июня.

Напомним, Германия с 16 мая ослабила пограничный контроль с несколькими странами.

Читайте также – "Отели, транспорт и возобновление перелетов: как ЕС меняет правила туризма в эпоху коронавируса"

Темы: Австрияграницакарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак рассказал послам, что Зеленский готовится поговорить со СМИ

14 регионов выплатили надбавки медикам, Буковине не хватило денег – Степанов

Донбасс в ТКГ могут представлять переселенцы – Ермак

фотоГитлер в "бессмертном полке": РФ подозревает в причастности украинцев и эстонцев

инфографикаСпад эпидемии коронавируса в Украине ожидается в конце мая - ученые

Количество смертей от коронавируса в Киеве увеличилось до 45

Все главные новости...
Австрия
Чехия рассчитывает открыть границы с Австрией и Словакией в июне
Граница между Австрией и Германией откроется 15 июня
Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ
Последние новости
18:39
Вицепремьер: Ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума
18:24
На Волыни коронавирус нашли у работников лабораторного центра
18:02
Австрия откроет границы с Чехией, Словакией и Венгрией 15 июня
17:36
В Ровно коронавирус унес жизнь инженера Суспільного
17:32
ООС: два обстрела, без потерь
17:25
В НБУ рассказали о судебных перспективах по "антиколомойскому" закону
17:14
Ермак рассказал послам, что Зеленский готовится поговорить со СМИ
16:50
Заместителя мэра Кременчуга госпитализировали с COVID-19
16:47
Германия ослабила контроль на границах с несколькими странами
16:38
14 регионов выплатили надбавки медикам, Буковине не хватило денег – Степанов
Все новости...