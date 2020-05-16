Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум

Українська влада чекає допомоги Великої Британії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом.

Джерело: віцепрем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі Радіо Крим.Реалії

Деталі: Резніков зазначив, що другий президент Леонід Кучма кілька разів піднімав на переговорах питання анексованого Криму, однак "російська сторона реагує на це дуже різко аж до того, що встає з-за столу переговорів".

Від нагадав, що саме Кучма підписав так званий великий договір (Договір про дружбу між Україною і Росією було підписано в 1997 році – КР) з Росією, який "вона порушила".

Пряма мова: "А другий документ – так званий Будапештський меморандум, в якому в обмін на відмову від ядерного статусу нам обіцяли недоторканність і захист. Росія також порушила його, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидної допомоги і досі її чекаємо.

Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму, – Франція і Китай. Цікаво, що президент Франції Франсуа Міттеран (президент Франції в 1981-1995) при підписанні сказав тоді Леоніду Кучмі: "Юначе, вас усе одно обдурять". На жаль, так і сталося, тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати".

"Дійсно, потрібно працювати для того, щоб створити такий кримський майданчик, що був би не мінським, а, наприклад, кишинівським або брюссельським – але все одно без допомоги західних партнерів нам не обійтися".

Довідка: Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії.