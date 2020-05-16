Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум

Субота, 16 травня 2020, 18:39
Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум

Українська влада чекає допомоги Великої Британії і США, підписи лідерів яких стоять під Будапештським меморандумом.

Джерело: віцепрем'єр – міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ефірі Радіо Крим.Реалії

Деталі: Резніков зазначив, що другий президент Леонід Кучма кілька разів піднімав на переговорах питання анексованого Криму, однак "російська сторона реагує на це дуже різко аж до того, що встає з-за столу переговорів".

Від нагадав, що саме Кучма підписав так званий великий договір (Договір про дружбу між Україною і Росією було підписано в 1997 році – КР) з Росією, який "вона порушила".

Пряма мова: "А другий документ – так званий Будапештський меморандум, в якому в обмін на відмову від ядерного статусу нам обіцяли недоторканність і захист. Росія також порушила його, а від Великої Британії і США ми не отримали очевидної допомоги і досі її чекаємо.

Плюс є ще дві країни, які приєдналися до меморандуму, – Франція і Китай. Цікаво, що президент Франції Франсуа Міттеран (президент Франції в 1981-1995) при підписанні сказав тоді Леоніду Кучмі: "Юначе, вас усе одно обдурять". На жаль, так і сталося, тому ми глибоко переконані, що західні партнери повинні нам допомагати".

"Дійсно, потрібно працювати для того, щоб створити такий кримський майданчик, що був би не мінським, а, наприклад, кишинівським або брюссельським – але все одно без допомоги західних партнерів нам не обійтися".

Довідка: Будапештський меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року. Згідно з документом, Україна отримувала гарантії територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї. Меморандум був підписаний лідерами України, США, Росії та Великої Британії.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяСШАКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: