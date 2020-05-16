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Вицепремьер: Ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума

Суббота, 16 мая 2020, 18:39
Вицепремьер: Ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума

Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.

Источник: вицепремьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире Радио Крым.Реалии

Детали: Резников отметил, что второй президент Леонид Кучма несколько раз поднимал на переговорах вопрос аннексированного Крыма, однако "российская сторона реагирует на это очень резко вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".

От напомнил, что именно Кучма подписал так называемый большой договор (Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году) с Россией, который "она нарушила".

Прямая речь: "А второй документ - так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем.

Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, - Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран (президент Франции в 1981-1995) при подписании сказал тогда Леониду Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, так и произошло, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать".

"Действительно, нужно работать для того, чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минской, а, например, кишинёвской или брюссельской - но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись".

Справка: Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Украинская правда
Темы: ВеликобританияСШАКрым
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