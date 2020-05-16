У Хмельницькому дебошир, що нападав на рідних, поранив поліцейського

У Хмельницькому затримали місцевого мешканця, який у стані алкогольного сп’яніння із травматичної зброї стріляв у дільничного офіцера поліції з групи протидії домашньому насильству.

Джерело: Нацполіція

Деталі: 15 травня о 21.20 годині на лінію "102" надійшло повідомлення від 16-річної хмельничанки про те, що її батько, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вчиняє домашнє насильство, кидається важкими предметами в матір та сестру і погрожує усіх убити.

На місце події одразу виїхав спеціальний екіпаж поліції з протидії домашньому насильству у складі дільничного офіцера та патрульного.

Дослівно: "Побачивши правоохоронців на порозі своєї квартири, зловмисник схопив револьвер для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, і почав стріляти у їхньому напрямку. В результаті дільничний офіцер отримав дотичне поранення лівої частини обличчя.

Але це не зупинило працівників поліції. Оцінивши ситуацію, вони відмовились від застосування табельної вогнепальної зброї у закритому приміщенні, де, окрім зловмисника, знаходились налякана дружина та двоє неповнолітніх дітей, і, скориставшись спецзасобами та прийомами рукопашного бою, знешкодили і затримали нападника".

Деталі: За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У його помешканні в ході огляду виявили та вилучили 2 револьвери для відстрілу гумових куль та 3 саморобні пристрої для стрільби.

Пораненого працівника поліції доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги. Загрози для його життя немає.