В Хмельницком дебошир, нападавший на родных, ранил полицейского

В Хмельницком задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения из травматического оружия стрелял в участкового офицера полиции из группы противодействия домашнему насилию.

Источник: Нацполиция

Детали: 15 мая в 21.20 часов на линию "102" поступило сообщение от 16-летней жительницы Хмельницкого о том, что ее отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершает домашнее насилие, бросается тяжелыми предметами в мать и сестру и угрожает всех убить.

На место происшествия сразу выехал специальный экипаж полиции по противодействию домашнему насилию в составе участкового офицера и патрульного.

Дословно: "Увидев правоохранителей на пороге своей квартиры, злоумышленник схватил револьвер для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, и начал стрелять в их направлении. В результате участковый офицер получил касательное ранение левой части лица.

Но это не остановило сотрудников полиции. Оценив ситуацию, они отказались от применения табельного огнестрельного оружия в закрытом помещении, где, кроме злоумышленника, находились напуганная жена и двое несовершеннолетних детей, и, воспользовавшись спецсредствами и приемами рукопашного боя, обезвредили и задержали нападаювшего".

Детали: По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В его доме в ходе осмотра обнаружили и изъяли 2 револьвера для отстрела резиновых пуль и 3 самодельные устройства для стрельбы.

Раненого работника полиции доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи. Угрозы для его жизни нет.