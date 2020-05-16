Киянина зловили з партією кокаїну на 75 тисяч доларів

У Києві затримали чоловіка з партією кокаїну особливо великого розміру вартістю 75 тисяч доларів США.

Джерело: прокуратура Києва, пресцентр СБУ

Деталі: У межах кримінального провадження правоохоронці встановили, що мешканець Києва придбав з метою подальшого збуту значну партію наркотичного засобу кокаїн.

У суботу під час проведення спільної операції вказану особу затримано та вилучено в його автомобілі пакет з кокаїном вагою 500 грамів, чим попереджено спробу його реалізації.

Вартість вилученого наркотичного засобу становить близько 75 тисяч доларів США.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операція проводилася київською місцевою прокуратурою № 2 спільно з Дарницьким УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Водночас пресцентр СБУ повідомляє, що вартість вилученого товару становить понад 30 тисяч американських доларів за цінами чорного ринку.

За попередніми даними слідства, зловмисник намагався організувати систематичний збут наркотиків на території столичного регіону. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки, зокрема у кримінальних колах.