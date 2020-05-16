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Киевлянина поймали с партией кокаина на 75 тысяч долларов

Суббота, 16 мая 2020, 21:53

В Киеве задержали мужчину с партией кокаина особо крупного размера стоимостью 75 тысяч долларов США.

Источник: прокуратура Киева, пресс-центр СБУ

Детали: В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства кокаин.

В субботу во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и в его автомобиле изъят пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации.

Стоимость изъятого наркотического средства составляет около 75 тысяч долларов США.

 

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция проводилась киевской местной прокуратурой № 2 совместно с Дарницким УП ГУ НП в г. Киеве при оперативном сопровождении ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области.

В то же время, пресс-центр СБУ сообщает, что стоимость изъятого товара составляет более 30 тысяч американских долларов по ценам черного рынка.

По предварительным данным следствия, злоумышленник пытался организовать систематический сбыт наркотиков на территории столичного региона. Своих клиентов он подыскивал через личные связи, в частности в криминальных кругах.

Украинская правда
Темы: Киевнаркотикиполицияпрокуратура


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