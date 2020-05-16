Усі розділи
Укр / Рус

У Британії зросла кількість померлих від коронавірусу

Субота, 16 травня 2020, 22:28

У Великій Британії збільшився щоденний показник смертності від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту охорони здоров'я і соціального захисту.

Зокрема, за останню добу зафіксовано 468 летальних випадків. Вчора, 15 травня, повідомлялося про смерть 384 людей. У четвер цей показник становив 428 осіб

Загалом з початку епідемії у Британії зафіксовано 34 466 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом.

За добу підтверджено 3451 новий випадок інфікування, загалом були інфіковані 240 161 особа.

У Британії від початку епідемії проведено 2 489 563 тестів на коронавірус, з яких 136 486 - 15 травня.

Як повідомлялося, в Англії з середи послабили карантинні обмеження, запроваджені для стримування епідемії коронавірусу.

Водночас у Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії адміністрація вирішила зберегти жорсткі заходи, але з пом'якшеннями.

Теми: Велика Британіякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Патруль ОБСЄ ледь сховався від обстрілу на території ОРЛО

Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков

Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум

Єрмак розповів послам, що Зеленський готується поговорити зі ЗМІ

14 регіонів виплатили надбавки медикам, Буковині не вистачило грошей – Степанов

Донбас у ТКГ можуть представляти переселенці – Єрмак

Усі головні новини...
Велика Британія
Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум
Джонсон каже, що складно гарантувати створення вакцини від коронавірусу
У БританіЇ кількість загиблих від коронавірусу перевищила 32 тисячі
Останні новини
22:47
Житель Кропивницького витратив більше 20 тисяч гривень, щоб побороти COVID-19
22:28
У Британії зросла кількість померлих від коронавірусу
21:53
Киянина зловили з партією кокаїну на 75 тисяч доларів
21:36
У Хмельницькому дебошир, що нападав на рідних, поранив поліцейського
20:57
У ВР сьогодні немає хворих на COVID-19 – Разумков
20:21
Патруль ОБСЄ ледь сховався від обстрілу на території ОРЛО
19:51
Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков
19:24
Коронавірус в Італії: число померлих знижується, нових випадків дещо побільшало
19:01
Уряд Іспанії запропонував продовжити надзвичайний стан ще на місяць
18:39
Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум
Усі новини...