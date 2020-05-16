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В Британии выросло количество умерших от коронавируса

Суббота, 16 мая 2020, 22:28

В Великобритании увеличился ежедневный показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В частности, за последние сутки зафиксировано 468 летальных случаев. Вчера, 15 мая, сообщалось о смерти 384 человек. В четверг этот показатель составлял 428 человек

Всего с начала эпидемии в Великобритании зафиксировано 34 466 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом.

За сутки подтверждено 3451 новый случай инфицирования, в целом были инфицированы 240 161 человек.

В Британии с начала эпидемии проведены 2 489 563 тестов на коронавирус, из которых 136 486 - 15 мая.

Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.

Темы: Великобританиякоронавирус


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