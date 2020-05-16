Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии выросло количество умерших от коронавируса

Суббота, 16 мая 2020, 22:28
В Британии выросло количество умерших от коронавируса

В Великобритании увеличился ежедневный показатель смертности от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения и социальной защиты.

В частности, за последние сутки зафиксировано 468 летальных случаев. Вчера, 15 мая, сообщалось о смерти 384 человек. В четверг этот показатель составлял 428 человек

Всего с начала эпидемии в Великобритании зафиксировано 34 466 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом.

За сутки подтверждено 3451 новый случай инфицирования, в целом были инфицированы 240 161 человек.

В Британии с начала эпидемии проведены 2 489 563 тестов на коронавирус, из которых 136 486 - 15 мая.

Как сообщалось, в Англии со среды ослабили карантинные ограничения, введенные для сдерживания эпидемии коронавируса.

В то же время в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии администрация решила сохранить жесткие меры, но со смягчениями.

Темы: Великобританиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Великобритания
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Последние новости
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
Все новости...
Реклама: