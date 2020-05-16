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Туреччина дозволила українцям приїжджати на лікування

Субота, 16 травня 2020, 23:30

Туреччина дозволила громадянам 31 країн, в тому числі України, з 20 травня перетинати свій кордон з метою проходження лікування в медичних установах.

Джерело: Анадолу

Деталі: Рішення прийнято урядом Туреччини в рамках заходів зі спрощення карантину у зв'язку з COVID-19.

Серед інших дозвіл дійсний для громадян України, Іраку, Лівії, Азербайджану, Греції, Росії, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Туркменістану, Молдови, Киргизстану, Джібуті, Катару, Німеччини, Великобританії та Нідерландів.

Визначено перелік послуг, якими зможуть скористатися хворі: ортопедія, травматологія, загальна хірургія, дитяча хірургія, урологія, очні захворювання, кардіологія, онкологія, нейрохірургія, гематологія, репродуктивна терапія, трансплантація органів і кісткового мозку.

Відзначається, що перетинати кордон зможуть лише пацієнти з негативним результатів тесту на коронавірус.

Інформація про всіх іноземців, які бажають пройти лікування в Туреччині, буде спочатку розміщуватися в Міжнародній системі медичного контролю, і після отримання попереднього підтвердження буде видаватися дозвіл на лікування в турецьких медустановах.

Українська правда
Теми: Туреччинакоронавірускарантинмедицина


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