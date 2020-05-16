Турция разрешила украинцам приезжать на лечение

Турция разрешила гражданам 31 страны, в том числе Украины, с 20 мая пересекать свою границу с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях.

Источник: Анадолу

Детали: Решение принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с COVID-19.

В числе прочих разрешение действительно для граждан Украины, Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Отмечается, что пересекать границу смогут лишь пациенты с негативным результатов теста на коронавирус.

Информация обо всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля, и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.