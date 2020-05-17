Усі розділи
Укр / Рус

У США зареєстрували понад 1,5 млн випадків коронавірусу

Неділя, 17 травня 2020, 04:35

У Сполучених Штатах підтвердили 1 мільйон 507 тисяч заражень коронавірусом, померли 89,6 тисяч, вилікувались – майже 340 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: За останню добу у США діагностували 23,640 інфікувань. За цей же час загинули 1096 осіб.

Нині активними залишаються 1 мільйон 79 тисяч випадків захворювання. 

Водночас у країні провели понад 11 мільйон тестувань на наявність вірусу.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі 

Нагадаємо:

  • У всьому світі зареєстрували 4 мільйони 717 тисяч випадків коронавірусу, із них летальних – понад 312 тисяч. Проте побороли хворобу 1 мільйон 810 тисяч людей.

Українська правда
Теми: коронавірусСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На перемовинах у Мінську домовлятимуться про регламент реалізації рішень – ЗМІ

Патруль ОБСЄ ледь сховався від обстрілу на території ОРЛО

Законопроєкт про референдум можуть розглянути за кілька тижнів – Разумков

Віцепрем'єр: Чекаємо допомоги Британії й США через Будапештський меморандум

Єрмак розповів послам, що Зеленський готується поговорити зі ЗМІ

14 регіонів виплатили надбавки медикам, Буковині не вистачило грошей – Степанов

Усі головні новини...
коронавірус
У суботу на Рівненщині виявили більше 20 випадків коронавірусу
У МЗС повідомили, скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном
Коронавірус не відступає з Буковини: за день 47 нових хворих
Останні новини
04:35
У США зареєстрували понад 1,5 млн випадків коронавірусу
03:34
Трамп розгляне можливість відновлення фінансування ВООЗ
02:49
У суботу на Рівненщині виявили більше 20 випадків коронавірусу
02:03
На перемовинах у Мінську домовлятимуться про регламент реалізації рішень – ЗМІ
01:22
У МЗС повідомили, скільки українців хворіють на COVID-19 за кордоном
00:45
У Києві палав торф’яник
00:15
Коронавірус не відступає з Буковини: за день 47 нових хворих
23:30
Туреччина дозволила українцям приїжджати на лікування
22:47
Житель Кропивницького витратив більше 20 тисяч гривень, щоб побороти COVID-19
22:28
У Британії зросла кількість померлих від коронавірусу
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!