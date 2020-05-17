У США зареєстрували понад 1,5 млн випадків коронавірусу

У Сполучених Штатах підтвердили 1 мільйон 507 тисяч заражень коронавірусом, померли 89,6 тисяч, вилікувались – майже 340 тисяч.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: За останню добу у США діагностували 23,640 інфікувань. За цей же час загинули 1096 осіб.

Нині активними залишаються 1 мільйон 79 тисяч випадків захворювання.

Водночас у країні провели понад 11 мільйон тестувань на наявність вірусу.

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