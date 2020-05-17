У США зареєстрували понад 1,5 млн випадків коронавірусу
Неділя, 17 травня 2020, 04:35
У Сполучених Штатах підтвердили 1 мільйон 507 тисяч заражень коронавірусом, померли 89,6 тисяч, вилікувались – майже 340 тисяч.
Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на коронавірус
Деталі: За останню добу у США діагностували 23,640 інфікувань. За цей же час загинули 1096 осіб.
Нині активними залишаються 1 мільйон 79 тисяч випадків захворювання.
Водночас у країні провели понад 11 мільйон тестувань на наявність вірусу.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні і світі
Нагадаємо:
- У всьому світі зареєстрували 4 мільйони 717 тисяч випадків коронавірусу, із них летальних – понад 312 тисяч. Проте побороли хворобу 1 мільйон 810 тисяч людей.
Українська правда