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В США зарегистрировали 1,5 млн случаев коронавируса

Воскресенье, 17 мая 2020, 04:35

В Соединенных Штатах подтвердили 1 миллион 507 тысяч заражений коронавирусом, умерли 89,6 тысяч, вылечились – почти 340 тысяч больных.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику по заболеваемости коронавирусом

Детали: За последние сутки в США диагностировали 23,640 заражений. За это же время погибли 1096 человек.

Сейчас активными остаются 1 миллион 79 тысяч случаев заболевания.

В то же время в стране провели более 11 миллион тестов на наличие вируса.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире  

Напомним:

  • Во всем мире зарегистрировали 4 миллиона 717 тысяч случаев коронавируса, из них летальных – более 312 тысяч. Однако побороли болезнь 1 миллион 810 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусСША


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