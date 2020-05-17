В Європарламенті трапився масштабний витік даних 

Інформація про більш ніж тисячу співробітників Європейського парламенту потрапила у відкритий доступ, зокрема паролі та адреси електронних пошт.

Джерело: Politico із посиланням на слова віцепрезидента Європарламента Марселя Колайя

Деталі: Зазначається, що від витоку даних також постраждали близько 15 тисяч облікових записів інших співробітників у справах ЄС.

У Європарламенті не повідомляють, кого саме зачепив цей витік, проте видання стверджує, що постраждала Європейська народна партія. Представник останньої заявив, що у доступ потрапили застарілі дані.

За інформацією видання, витік даних виявили в індійській компанії Shadowmap. Там з'ясували, що інформація про співробітників потрапила до мережі через портал, який є частиною домену сайту Європарламенту. Засновник компанії Яш Кадакія стверджує, що інформація, яка потрапила в інтернет, стосується тисяч людей та їх зв’язків.