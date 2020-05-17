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В Европарламенте случился масштабная утечка данных

Воскресенье, 17 мая 2020, 07:22

Информация о более чем тысячи сотрудников Европейского парламента попала в открытый доступ, в частности пароли и адреса электронных почт.

Источник: Politico со ссылкой на слова вице-президента Европарламента Марселя Колайях

Детали: Отмечается, что от утечки данных также пострадали около 15 тысяч учетных записей других сотрудников по делам ЕС.

В Европарламенте не сообщают, кого именно зацепила эта утечку, однако издание утверждает, что пострадавшей является Европейская народная партия. Представитель последней заявил, что в доступ попали устаревшие данные.

По информации издания, утечку данных обнаружили в индийской компании Shadowmap. Там выяснили, что информация о сотрудниках попала в сеть через портал, который является частью домена сайта Европарламента.

Основатель компании Яш Кадакия утверждает, что информация, которая попала в интернет, касается тысяч людей и их связей.

Украинская правда
Темы: Европарламент


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