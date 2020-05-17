Обстріли на Донбасі: під Авдіївкою бойовики поранили українського бійця

Від початку поточної доби бойовики здійснили два обстріли, внаслідок бойових дій поранений один військовий.

Джерело: зведення штабу операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Противник двічі обстріляв українські позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення".

Деталі: Збройні сили України застосували чергові вогневі засоби проти бойовиків.

У штабі також зазначили, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів 16 травня не було. При цьому за даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.