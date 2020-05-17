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Обстріли на Донбасі: під Авдіївкою бойовики поранили українського бійця

Неділя, 17 травня 2020, 08:17

Від початку поточної доби бойовики здійснили два обстріли, внаслідок бойових дій поранений один військовий.

Джерело: зведення штабу операції Об’єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Противник двічі обстріляв українські позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення".

Деталі: Збройні сили України  застосували чергові вогневі засоби проти бойовиків.

У штабі також зазначили, що минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів 16 травня не було. При цьому за даними розвідки, 16 травня українські військовослужбовці поранили одного російського окупанта.

Українська правда
Теми: війнаДонбасбойові дії


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