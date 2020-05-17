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Обстрелы на Донбассе: под Авдеевкой боевики ранили украинского бойца

Воскресенье, 17 мая 2020, 08:17

С начала текущих суток боевики осуществили два обстрелы, в результате боевых действий ранен один военный.

Источник: сврдка штаба операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Противник дважды обстрелял украинские позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения".

Детали: Вооруженные силы Украины применили дежурные огневые средства против боевиков.

В штабе также отметили, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов 16 мая не было. При этом по данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассбоевые действия


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