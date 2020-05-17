Обстрелы на Донбассе: под Авдеевкой боевики ранили украинского бойца

С начала текущих суток боевики осуществили два обстрелы, в результате боевых действий ранен один военный.

Источник: сврдка штаба операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Противник дважды обстрелял украинские позиции у Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения".

Детали: Вооруженные силы Украины применили дежурные огневые средства против боевиков.

В штабе также отметили, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов 16 мая не было. При этом по данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта.