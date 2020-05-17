Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX перенесла запуск чергової партії інтернет-супутників через спецоперацію Пентагону

Неділя, 17 травня 2020, 08:35
SpaceX перенесла запуск чергової партії інтернет-супутників через спецоперацію Пентагону

Запланований на неділю запуск на орбіту чергової партії з 60 супутників для глобальної мережі інтернету Starlink перенесений на 18 травня через те, що 17 травня з космодрому на мисі Канаверал стартуватиме ракета-носій з надсекретним безпілотним кораблем Космічного командування ВПС США.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії SpaceX

Деталі: Перенесення пов'язане зі скасуванням через негоду старту ракети-носія Atlas V з надсекретним безпілотним кораблем багаторазового використання X-37B Космічного командування ВПС США з космодрому на мисі Канаверал і повторною спробою її старту в неділю, 17 травня.

Дослівно: "У зв'язку з конфліктом (інтересів – ред.) на космодромі запуск супутників Starlink планується здійснити в понеділок о 3:32 (за часом Східного узбережжя США)".

Передісторія: 23 квітня SpaceX успішно вивела на орбіту чергові 60 інтернет-супутників Starlink, довівши орбітальну групу апаратів до 420 одиниць. Наранзі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети.

SpaceX анонсує, що вже у 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд доларів.

Теми: космосСШАінтернеттехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
космос
Королівська обсерваторія показала 19 найкращих знімків космосу 2023 року
Космічна компанія Безоса шукає стартовий майданчик за межами США
Телескоп Хаббл сфотографував "галактичного сусіда" Чумацького Шляху
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: