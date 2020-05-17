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SpaceX перенесла запуск чергової партії інтернет-супутників через спецоперацію Пентагону

Неділя, 17 травня 2020, 08:35

Запланований на неділю запуск на орбіту чергової партії з 60 супутників для глобальної мережі інтернету Starlink перенесений на 18 травня через те, що 17 травня з космодрому на мисі Канаверал стартуватиме ракета-носій з надсекретним безпілотним кораблем Космічного командування ВПС США.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення компанії SpaceX

Деталі: Перенесення пов'язане зі скасуванням через негоду старту ракети-носія Atlas V з надсекретним безпілотним кораблем багаторазового використання X-37B Космічного командування ВПС США з космодрому на мисі Канаверал і повторною спробою її старту в неділю, 17 травня.

Дослівно: "У зв'язку з конфліктом (інтересів – ред.) на космодромі запуск супутників Starlink планується здійснити в понеділок о 3:32 (за часом Східного узбережжя США)".

Передісторія: 23 квітня SpaceX успішно вивела на орбіту чергові 60 інтернет-супутників Starlink, довівши орбітальну групу апаратів до 420 одиниць. Наранзі компанія SpaceX є найбільшим супутниковим оператором у світі.

У перспективі SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів даного типу (а в подальшому з 30 тисяч) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети.

SpaceX анонсує, що вже у 2020 році супутники забезпечать інтернет-покриттям всю територію Північної Америки, а до 2021 року буде охоплена майже вся планета. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в 10 млрд доларів.

Теми: космосСШАінтернеттехнології


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