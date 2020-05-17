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SpaceX перенесла запуск очередной партии интернет-спутников изз-за спецоперации Пентагона

Воскресенье, 17 мая 2020, 08:35

Запланированный на воскресенье запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для глобальной сети интернета Starlink перенесен на 18 мая из-за того, что 17 мая с космодрома на мысе Канаверал стартует ракета-носитель с сверхсекретным беспилотным кораблем Космического командования ВВС США.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании SpaceX

Детали: Перенос связан с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V с сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США с космодрома на мысе Канаверал и повторной попыткой ее старта в воскресенье, 17 мая.

Дословно: "В связи с конфликтом (интересов - ред.) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 3:32 (по времени Восточного побережья США)".

Предыстория: 23 Апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группу аппаратов до 420 единиц. На данній момент компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа (а в дальнейшем с 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любой точке планеты.

SpaceX анонсирует, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов.

Темы: космосСШАинтернеттехнологии


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