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У Франції за добу від коронавірусу померли менше 100 людей

Неділя, 17 травня 2020, 10:30

Французькі органи охорони здоров'я повідомили в суботу про 96 нових смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Добова смертність трохи знизилася у порівнянні з п’ятницею, коли повідомлялося про 104 померлих. Наразі це один з найнижчих показників смертності починаючи з середини березня. Втім у  вихідні статистика може бути дещо нижчою, через пізніше надходження даних з закладів опіки.

Таким чином, загальний показник смертності у Франції становить 27 625 осіб, що є четвертим за величиною показником у світі після Сполучених Штатів, Британії та Італії і Іспанії.

МОЗ Франції повідомило, що кількість людей, які перебувають у лікарні з симптомами хвороби, скоротилася до 19 432 з 19 861 у п'ятницю, а кількість людей, які перебувають у реанімації, скоротилася до 2132 з 2 203.

Франція цього тижня розпочала послаблення карантину, запровадженого через коронавірус.

Уряд попередив, що він розгляне питання про закриття країни знову, якщо щоденні нові інфекції піднімуться вище 3000.

Нагадаємо, одна з найбільших профспілок французьких лікарів CSMF закликала владу відкрити парки і сквери в Парижі, оскільки жителям столиці після двох місяців життя в ізоляції це необхідно для "ментального здоров'я". 

Теми: Франціяепідеміякоронавірус


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