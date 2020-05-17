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Во Франции за сутки от коронавируса умерли менее 100 человек

Воскресенье, 17 мая 2020, 10:30

Французские органы здравоохранения сообщили в субботу о 96 новых смертях от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Суточная смертность немного снизилась по сравнению с пятницей, когда сообщалось о 104 погибших. Сейчас это один из самых низких показателей смертности, начиная с середины марта. Впрочем, в выходные статистика может быть несколько ниже, из-за позже поступления данных из заведений опеки.

Таким образом, общий показатель смертности во Франции составляет 27 625 человек, что является четвертым по величине показателем в мире после Соединенных Штатов, Британии и Италии и Испании.

МИНЗДРАВ Франции сообщил, что количество людей, которые находятся в больнице с симптомами болезни, сократилось до 19 432 с 19 861 в пятницу, а количество людей, находящихся в реанимации сократилось до 2132 с 2 203.

Франция на этой неделе начала ослабление карантина, введенного через коронавирус.

Правительство предупредил, что он рассмотрит вопрос о закрытии страны снова, если ежедневные новые инфекции поднимутся выше 3000.

Напомним, один из крупнейших профсоюзов французских врачей CSMF призвал власти открыть парки и скверы в Париже, поскольку жителям столицы после двух месяцев жизни в изоляции это необходимо для "ментального здоровья".

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Темы: Францияэпидемиякоронавирус
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