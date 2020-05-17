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Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС

Неділя, 17 травня 2020, 10:34
Україну включили до Комітету з охорони здоров’я ЄС

Україна отримала статус спостерігача Комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу.

Джерело: брифінг голови МОЗ Максима Степанова

Пряма мова: "Днями ми отримали листа від Європейської комісії, що Україну прийнято до складу Комітету з охорони здоров’я Європейського Союзу в якості спостерігача".

Деталі: За словами міністра, це дуже важлива подія, тому що в цей Комітет входять усі провідні країни ЄС.

На засіданнях цього органу розглядаються питання реагування країн на ситуації, які загрожують здоров’ю людей.

Степанов висловив упевненість, що таке членство піде на користь системі охорони здоров’я України.

Світлана Кізілова, УП
Теми: УкраїнаЄСМОЗепідемія
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