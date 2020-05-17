Украину включили в Комитет по здравоохранению ЕС

Украина получила статус наблюдателя Комитета по здравоохранению Европейского Союза.

Источник: брифинг главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "На днях мы получили письмо от Европейской комиссии, Украина принята в состав Комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя".

Детали: По словам министра, это очень важное событие, потому что в этот Комитет входят все ведущие страны ЕС.

На заседаниях этого органа рассматриваются вопросы реагирования стран на ситуации, угрожающие здоровью людей.

Степанов выразил уверенность, что такое членство пойдет на пользу системе здравоохранения Украины.