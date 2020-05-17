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Чудо конспірації: У Росії заявили, що маскуватимуть військову техніку під сніг

Неділя, 17 травня 2020, 10:43

Холдинг "Роселектроніка" розробив радіопоглинанльний матеріал для сніжної місцевості, що знижує дальність виявлення військової техніки в кілька разів.

Джерело: "РІА Новини" з посиланням на компанію, яка входить в "Ростех".

Дослівно: "В даний момент підприємство-розробник готове до серійного виробництва нового матеріалу на основі ниток з наноструктурних феромагнітним мікропроводом, вже випущена дослідна партія".

Деталі: Розробники запевняють, що їхній винахід допоможе дальність виявлення замаскованої військової техніки знизити в 3,5-4 рази.

Як відзначили в "Роселектроніці", матеріал довговічний і стійкий до кліматичних впливів в умовах низьких температур. Він має коефіцієнт відбиття 0,5% - поглинає електромагнітне випромінювання радара на 99,5%.

Теми: Росіявійна


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