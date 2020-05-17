Холдинг "Росэлектроника" разработал радиопоглощающий материал для снежной местности, снижающий дальность обнаружения военной техники в несколько раз.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на компанию, входящую в "Ростех".

Дословно: "В данный момент предприятие-разработчик готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия".

Детали: Разработчики уверяют, что их изобретение поможет дальность обнаружения замаскированной военной техники снизить в 3,5—4 раза.

Как отметили в "Росэлектронике", материал долговечен и стоек к климатическим воздействиям в условиях низких температур. Он имеет коэффициент отражения 0,5% - поглощает электромагнитное излучение радара на 99,5%.