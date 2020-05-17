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До України прибув вантаж костюмів біозахисту

Неділя, 17 травня 2020, 12:39
До України прибув вантаж костюмів біозахисту

Партія одноразових костюмів біологічного захисту вже в Україні, 18 травня їх почнуть роздавати лікарням.

Джерело: брифінг Міністр охорони здоров’я Максим Степанов

Пряма мова: "Вантаж уже прибув в Україну. Починаючи з понеділка (18 травня), почнеться розподіл цих костюмів по наших лікарнях, лабораторних центрах. Саме там, де їх більше всього потребують, і в понеділок-вівторок ці костюми поїдуть безпосередньо до наших медичних працівників".

Деталі: Він розповів також, що минулого тижня компанія "Нафтогаз Україна" привезла в Україну великий вантаж з медичним обладнанням і, зокрема, костюмами біологічного захисту. Вони вже розподілені і відправлені в регіони до 98 лікарень, які працюють з хворими на Covid-19.

Нагадаємо: Спочатку МОЗ планував закупити дешеві костюми біозахисту у вітчизняних виробників, але потім передумало нібито через невідповідність продукції вимогам якості.

В решті-решт, міністерство вирішило купити 71 тис. одноразових костюмів за кордоном за вдвічі вищою ціною.

Світлана Кізілова, УП
Теми: МОЗепідеміякоронавірус
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