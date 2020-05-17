В Украину прибыл груз костюмов биозащиты

Партия одноразовых костюмов биологической защиты уже в Украине, 18 мая их начнут передавать больницам.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "Груз уже прибыл в Украину. Начиная с понедельника (18 мая), начнется распределение этих костюмов по нашим больницам, лабораторным центрам. Там, где в них больше всего нуждаются, и в понедельник-вторник эти костюмы поедут непосредственно к нашим медицинским работникам".

Детали: Он рассказал также, что на прошлой неделе компания "Нафтогаз Украины" привезла в Украину большой груз с медицинским оборудованием и, в частности, костюмами биологической защиты. Они уже распределены и отправлены в регионы в 98 больниц, которые работают с больными Covid-19.

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Напомним: Сначала Минздрав планировал закупить дешевые костюмы биозащиты у отечественных производителей, но потом передумал якобы из-за несоответствия продукции требованиям качества.

В конце концов, министерство решило купить 71 тысячу одноразовых костюмов за рубежом по боле высокой цене.