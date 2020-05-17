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В Іспанії за добу від коронавірусу померли 87 людей – найменше за два місяці

Неділя, 17 травня 2020, 13:28

Кількість смертей від коронавірусу за останні 24 години в Іспанії зросла на 87, що є найнижчим показником з моменту оголошення надзвичайного стану.

Про це заявив прем’єр Іспанії Педро Санчес під час відео конференції з лідерами автономних громад і міст,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Добова кількість померлих від коронавірусу в Іспанії стала меншою за 100 вперше з 12 березня.

Загалом від коронавірусу в Іспанії померли 27 650 людей.

Санчес також повідомив, що за останні 24 години було зареєстровано в цілому 421 новий діагностований випадок, тоді як на передодні таких було 539.

За добу лікарні прийняли 327 нових пацієнтів, в тому числі 28 - у відділення інтенсивної терапії.

Протягом останньої доби вилікувались 2719 осіб. Всього число тих, хто видужав, складає вже 149 576.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд запросить нове і "останнє продовження надзвичайного стану" ще на один місяць.

Теми: Іспаніяепідеміякоронавірус


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