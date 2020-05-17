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В Испании за сутки от коронавируса умерли 87 человек – менше всего за более чем два месяца

Воскресенье, 17 мая 2020, 13:28

Количество смертей от коронавируса за последние 24 часа в Испании выросло на 87, что является самым низким показателем с момента объявления чрезвычайного положения.

Об этом заявил премьер Испании Педро Санчес во время видео конференции с лидерами автономных общин и городов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Суточное количество умерших от коронавируса в Испании стало ниже 100 впервые с 12 марта.

Всего от коронавируса в Испании умерли 27 650 людей.

Санчес также сообщил, что за последние 24 часа был зарегистрирован в общей сложности 421 новый диагностированный случай, тогда как накануне таких было 539.

За сутки больницы приняли 327 новых пациентов, в том числе 28 - в отделение интенсивной терапии.

В течение последних суток вылечились 2719 человек. Всего число тех, кто выздоровел, составляет уже 149 576.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство запросит новое и "последнее продление чрезвычайного положения" еще на один месяц.

Темы: Испанияэпидемиякоронавирус
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