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Синоптик: сухої, сонячної погоди – не чекати

Неділя, 17 травня 2020, 13:39

Україна 18 травня відчує вплив антициклону, тому на значній частині території суттєвих опадів не передбачається. Проте на півночі та частково у західних областях пройдуть грозові дощі.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: В Україні в понеділок, переважно, без значних опадів. А ось північні області, східні, частина західних областей України потраплять під "мотиляння" стрічок північних фронтів - пройдуть дощі, можливі грози, західний вітер посилиться до штормових значень.

Температура повітря 18 травня в Україні протягом дня становитиме +14+18 градусів, на Закарпатті та у Чернівецькій області до +20 градусів, на крайній півночі +10+13 градусів, у південній частині +17+23 градуси.

У Києві понеділок очікується вологим та вітряним, вдень максимальна температура повітря +16+18 градусів.

Пряма мова: "Протягом тижня стабільно сухої, сонячної погоди - не чекати, повітря буде свіжим, тобто, серйозно за +20 градусів позначки термометрів не перемахуватимуть".

Українська правда
Теми: погодаКиївУкраїна


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