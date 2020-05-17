Синоптик: сухой, солнечной погоды - не ждать

Украина 18 мая почувствует влияние антициклона, поэтому на значительной части территории осадков не предвидится. Однако на севере и частично в западных областях пройдут грозовые дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В Украине в понедельник, преимущественно, без существенных осадков. А вот северные области, восточные, часть западных областей страны попадут под "мотыляние" лент северных фронтов - пройдут дожди, возможны грозы, западный ветер усилится до штормовых значений.

Температура воздуха 18 мая в Украине в течение дня составит +14+18 градусов, на Закарпатье и в Черновицкой области до +20 градусов, на крайнем севере +10+13 градусов, в южной части +17+23 градуса.

В Киеве понедельник ожидается влажным и ветреным, днем ​​максимальная температура воздуха 16- 18 градусов с отметкой "плюс".

Прямая речь: "В течение недели стабильно сухой, солнечной погоды - не ждать, воздух будет свежим, то есть, серьезно за 20 градусов отметки термометра не перемахнут".