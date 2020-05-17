Пуерто-Рико може увійти до складу США, незабаром відбудеться референдум

Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес поставила свій підпис під законом про проведення референдуму, на якому громадяни вирішать питання приєднання до США в якості ще одного штату.

Джерело: пост Васкес у Twitter

Деталі: Референдум відбудеться одночасно з загальними виборами третього листопада 2020 року.

У бланку для голосування буде вказано питання про те, чи необхідно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу Сполучених Штатів.

Проте навіть позитивне голосування на референдумі ще не змінить статусу Пуерто-Рико, оскільки для визнання територією США потрібне буде схвалення американського Конгресу.

Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los últimos en la fila. ¡Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Передісторія: Нинішній міжнародно-правовий статус Пуерто-Рико є суперечливим. Мешканці острова вважаються громадянами США, але не платять податків у федеральну казну. Також вони не мають права брати участь у виборах американського президента.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США, проте в Палаті представників інтереси Пуерто-Рико представляє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада на острові зосереджена в руках місцевого губернатора.

В останній раз нові штати до США приєднувалися у 1959 році - це були Аляска та Гаваї.