Усі розділи
Укр / Рус

Пуерто-Рико може увійти до складу США, незабаром відбудеться референдум

Неділя, 17 травня 2020, 16:00

Губернатор Пуерто-Рико Ванда Васкес поставила свій підпис під законом про проведення референдуму, на якому громадяни вирішать питання приєднання до США в якості ще одного штату.

Джерело: пост Васкес у Twitter

Деталі: Референдум відбудеться одночасно з загальними виборами третього листопада 2020 року.

У бланку для голосування буде вказано питання про те, чи необхідно негайно прийняти Пуерто-Рико до складу Сполучених Штатів.

Проте навіть позитивне голосування на референдумі ще не змінить статусу Пуерто-Рико, оскільки для визнання територією США потрібне буде схвалення американського Конгресу.

Передісторія: Нинішній міжнародно-правовий статус Пуерто-Рико є суперечливим. Мешканці острова вважаються громадянами США, але не платять податків у федеральну казну. Також вони не мають права брати участь у виборах американського президента.

Верховна законодавча влада на острові належить Конгресу США, проте в Палаті представників інтереси Пуерто-Рико представляє комісар-резидент, який не має права голосу. Виконавча влада на острові зосереджена в руках місцевого губернатора.

В останній раз нові штати до США приєднувалися у 1959 році - це були Аляска та Гаваї.

Українська правда
Теми: СШАреферендум


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19

інфографікаЕпідемія у Києві: Кличко розповів, скільки життів забрав коронавірус за день

відеоСтепанов розповів, що могло статися, якби не закрили метро

інфографікаЗа добу в Україні виявили значно менше хворих на Covid

На перемовинах у Мінську домовлятимуться про регламент реалізації рішень – ЗМІ

Патруль ОБСЄ ледь сховався від обстрілу на території ОРЛО

Усі головні новини...
США
Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19
SpaceX перенесла запуск чергової партії інтернет-супутників через спецоперацію Пентагону
У США зареєстрували понад 1,5 млн випадків коронавірусу
Останні новини
16:34
Couchsurfing став платним
16:03
Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі
16:00
Пуерто-Рико може увійти до складу США, незабаром відбудеться референдум
15:31
Голова ОПЕК: Найгірше вже позаду
15:13
Обама розкритикував методи Трампа боротьби з Covid-19
14:35
Закон про легалізацію грального бізнесу Рада розгляне у найближчий четвер
14:15
У Білорусі за добу виявили майже тисячу нових хворих коронавірусом, є загиблі
13:57
МАУ закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня
13:39
мапаСиноптик: сухої, сонячної погоди – не чекати
13:28
В Іспанії за добу від коронавірусу померли 87 людей – найменше за два місяці
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!