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Пуэрто-Рико может войти в состав США, вскоре состоится референдум

Воскресенье, 17 мая 2020, 16:00
Пуэрто-Рико может войти в состав США, вскоре состоится референдум

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес поставила свою подпись под законом о проведении референдума, на котором граждане решат вопрос присоединения к США в качестве еще одного штата.

Источник: пост Васкес в Twitter

Детали: Референдум состоится одновременно с общими выборами третьего ноября 2020 года.

В бланке для голосования будет указан вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов.

Однако даже положительное голосование на референдуме еще не изменит статуса Пуэрто-Рико, поскольку для признания территорией США нужно будет одобрение американского Конгресса.

Предыстория: Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико является противоречивым. Жители острова считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах американского президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове сосредоточена в руках местного губернатора.

В последний раз новые штаты к США присоединялись в 1959 году - это были Аляска и Гавайи.

Украинская правда
Темы: СШАреферендум
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