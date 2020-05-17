Пуэрто-Рико может войти в состав США, вскоре состоится референдум

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес поставила свою подпись под законом о проведении референдума, на котором граждане решат вопрос присоединения к США в качестве еще одного штата.

Источник: пост Васкес в Twitter

Детали: Референдум состоится одновременно с общими выборами третьего ноября 2020 года.

В бланке для голосования будет указан вопрос о том, необходимо ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов.

Однако даже положительное голосование на референдуме еще не изменит статуса Пуэрто-Рико, поскольку для признания территорией США нужно будет одобрение американского Конгресса.

Escojamos el camino correcto con igual dignidad y con igual patriotismo. Es el momento de que los 3.2 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico dejen de ser los últimos en la fila. ¡Igualdad plena! pic.twitter.com/gxhg9hJF8h — Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) May 16, 2020

Предыстория: Нынешний международно-правовой статус Пуэрто-Рико является противоречивым. Жители острова считаются гражданами США, но не платят налогов в федеральную казну и не имеют права участвовать в выборах американского президента.

Верховная законодательная власть на острове принадлежит Конгрессу США, но в Палате представителей интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Исполнительная власть на острове сосредоточена в руках местного губернатора.

В последний раз новые штаты к США присоединялись в 1959 году - это были Аляска и Гавайи.