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Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Неділя, 17 травня 2020, 16:03
Колишнього посла Китаю в Україні знайшли мертвим в Ізраїлі

Посла Китаю в Ізраїлі Ду Вея, який до цього 4 роки був послом Китаю в Україні, знайшли мертвим у його офіційній резиденції біля Тель-Авіва в неділю зранку.

Джерело: CNN із посиланням на речницю МЗС Ізраїлю

Деталі: За словами прес-секретаря, на цьому етапі смерть 57-річного посла не трактується як підозріла.

Однак поліція перебуває в його резиденції в Герцлії, що на північ від Тель-Авіва, в рамках стандартної процедури.

Видання зазначає, що смерть посла настала менш ніж через тиждень після того, як державний секретар США Майк Помпео відвідав Єрусалим, відкрито критикуючи дії Китаю під час пандемії коронавірусу, а також закликав ізраїльських лідерів не підписувати угоди з китайськими компаніями.

Ду Вей став послом в Ізраїлі у лютому 2020 року. До цього він 4 роки був послом Китаю в Україні.

Українська правда

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Теми: КитайІзраїльдипломатичні відносини
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