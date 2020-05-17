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Бывшего посла Китая в Украине нашли мертвым в Израиле

Воскресенье, 17 мая 2020, 16:03

Посла Китая в Израиле Ду Вэя, который до этого 4 года был послом Китая в Украине, нашли мертвым в его официальной резиденции возле Тель-Авива в воскресенье утром.

Источник: CNN со ссылкой на пресс-секретаря МИД Израиля

Детали: По словам пресс-секретаря, на этом этапе смерть 57-летнего посла не трактуется как подозрительная.

Однако полиция находится в его резиденции в Герцлии, к северу от Тель-Авива, в рамках стандартной процедуры.

Издание отмечает, что смерть посла наступила менее чем через неделю после того, как государственный секретарь США Майк Помпео посетил Иерусалим, открыто критикуя действия Китая во время пандемии коронавируса, а также призвал израильских лидеров не подписывать соглашения с китайскими компаниями.

Ду Вэй стал послом в Израиле в феврале 2020 года. До этого он 4 года был послом Китая в Украине.

Украинская правда
Темы: КитайИзраильдипломатические отношения


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